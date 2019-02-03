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  • 03.02.2019
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'le ilişkisi adım adım evliliğe giden 'den esprili paylaşım

Boyacı güzel

İdo Tatlıses'le ilişkisi adım adım evliliğe giden Yasemin Şefkatli'den esprili paylaşım... Güzel model, dün duvarları boyarken çekilen bu fotoğrafına şu notu düştü: "Boya ve badana ihtiyacınız varsa beni arayın."

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