İdo Tatlıses'le ilişkisi adım adım evliliğe giden Yasemin Şefkatli'den esprili paylaşım... Güzel model, dün duvarları boyarken çekilen bu fotoğrafına şu notu düştü: "Boya ve badana ihtiyacınız varsa beni arayın."
İdo Tatlıses'le ilişkisi adım adım evliliğe giden Yasemin Şefkatli'den esprili paylaşım... Güzel model, dün duvarları boyarken çekilen bu fotoğrafına şu notu düştü: "Boya ve badana ihtiyacınız varsa beni arayın."
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