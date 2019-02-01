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  • 01.02.2019
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ve aşkı reklamlara start verdi

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Kurdukları '1992 Store' adlı markayla ticarete atılan İdo Tatlıses ve aşkı Yasemin Şefkatli, reklamlara start verdi. Her yerde markalarına ait spor kıyafetlerle paylaşım yapan ikilinin önceki günkü adresi ise bir süpermarketti…

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