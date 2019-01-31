Özge Özpirinçci, önceki gün soluğu ailesinin Gebze'deki çiftliğinde aldı. Güzel oyuncu oldukça keyifli bir gün geçirdi.
Sahiplendiği eşeği Zilli'yle hasret gideren Özpirinççi, bu anlarına da Instagram'da takipçileriyle paylaşarak yüzleri gülümsetti.
Sahiplendiği eşeği Zilli'yle hasret gideren Özpirinççi, bu anlarına da Instagram'da takipçileriyle paylaşarak yüzleri gülümsetti.
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