Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 31.01.2019
  • Gazete

  sahiplendiği eşeği 'yle hasret giderdi

Arkadaşım eşek
Özge Özpirinçci, önceki gün soluğu ailesinin Gebze'deki çiftliğinde aldı. Güzel oyuncu oldukça keyifli bir gün geçirdi.
Sahiplendiği eşeği Zilli'yle hasret gideren Özpirinççi, bu anlarına da 'da takipçileriyle paylaşarak yüzleri gülümsetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÖzge Özpirinçci sahiplendiği eşeği Zilli'yle hasret giderdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri