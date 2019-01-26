Bir deri giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, firmanın satışlarını artırdı. Önceki akşam bu başarısından dolayı gururlu olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, yeni bir reklam projesinin de sinyalini verdi. Söylentilere göre 29 yaşındaki Can Yaman, dünyaca ünlü moda devi Armani'nin markajına girdi. Yeni spor koleksiyonunun modeli olması için Yaman'ı da düşünen firma yetkilileri, oyuncuyla iletişime geçti.
ÜNLÜ YILDIZLARIN ARDINDAN...
İtalyan Lisesi mezunu olan ve bu sayede çok iyi derecede İtalyanca bilen Can Yaman, Armani firmasıyla anlaşırsa şöhretini Türkiye'den tüm dünyaya taşıyacak...
Bu arada İtalyan moda markası, daha önceki yıllarda ABD'li dünyaca ünlü aktörler Chris Pine ve Ryan Reynolds gibi yıldızlarla reklam anlaşmaları yapmıştı.
ÜNLÜ YILDIZLARIN ARDINDAN...
İtalyan Lisesi mezunu olan ve bu sayede çok iyi derecede İtalyanca bilen Can Yaman, Armani firmasıyla anlaşırsa şöhretini Türkiye'den tüm dünyaya taşıyacak...
Bu arada İtalyan moda markası, daha önceki yıllarda ABD'li dünyaca ünlü aktörler Chris Pine ve Ryan Reynolds gibi yıldızlarla reklam anlaşmaları yapmıştı.
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