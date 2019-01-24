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  • 24.01.2019
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Dertli Middleton

Dertli Düşes
Cambridge Düşesi , eltisi Meghan Markle ile anlaşamadı. Middleton'ın bu nedenle gergin olduğu açıklandı. Middleton'ın ailede en iyi anlaştığı kişinin ise 'ın amcası Prens Edward'ın karısı Sophie olduğu ortaya çıktı. Düşes'in eltisiyle yaşadığı sorunları çözmek için Wessex Kontesi Sophie'nin tavsiyelerini dinlediği iddiası ortaya atıldı.

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