Cambridge Düşesi Kate Middleton, eltisi Meghan Markle ile anlaşamadı. Middleton'ın bu nedenle gergin olduğu açıklandı. Middleton'ın ailede en iyi anlaştığı kişinin ise Prens William'ın amcası Prens Edward'ın karısı Sophie olduğu ortaya çıktı. Düşes'in eltisiyle yaşadığı sorunları çözmek için Wessex Kontesi Sophie'nin tavsiyelerini dinlediği iddiası ortaya atıldı.
- Saklambaç
- 24.01.2019
- Gazete
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