Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ile yapımcı Mustafa Uslu ve Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan arasındaki gerilim iyice tırmandı. Uslu, yapımcılığını üstlendiği 'Müslüm' filminde kullanılan gömlek ile pırlanta yüzüğü vakfın şehit çocukları yararına düzenlediği gecedeki açık arttırma için bağışlamıştı.