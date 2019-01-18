Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, kadrosunda Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik gibi isimleri bulunduran "Çiçero" film ekibi önceki akşam Maslak Uniq'de gala gösterimi gerçekleştirdi. Galanın yapılacağı alana o döneme ait askeri kulübe, eşya gibi nesneler konularak geceye katılanlara nostalji yaşatılmaya çalışıldı. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, gösterimden sonra basınla bir araya geldi. Uslu, "Çok güzel kaliteli bir ekibimiz var ve Ayla gibi Müslüm gibi Türk sinemasına çok önemli bir eseri daha kazandırdığımızı düşünüyorum" diye konuştu.
- Saklambaç
- 18.01.2019
- Gazete
Ve Çiçero sizlerle! Çiçero'nun galası yapıldı
‘Yüzyılın casusu’ olarak adlandırılan İlyas Bazna’nın hayatını beyaz perdeye aktaran Çiçero’nun galası yapıldı. Geceye birçok ünlü katıldı.
Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, kadrosunda Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik gibi isimleri bulunduran "Çiçero" film ekibi önceki akşam Maslak Uniq'de gala gösterimi gerçekleştirdi. Galanın yapılacağı alana o döneme ait askeri kulübe, eşya gibi nesneler konularak geceye katılanlara nostalji yaşatılmaya çalışıldı. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, gösterimden sonra basınla bir araya geldi. Uslu, "Çok güzel kaliteli bir ekibimiz var ve Ayla gibi Müslüm gibi Türk sinemasına çok önemli bir eseri daha kazandırdığımızı düşünüyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.