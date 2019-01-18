Ve Çiçero sizlerle! Çiçero'nun galası yapıldı

'nun üstlendiği, kadrosundavegibi isimleri bulunduran "" film ekibi önceki akşam'de gala gösterimi gerçekleştirdi. Galanın yapılacağı alana o döneme ait askeri kulübe, eşya gibi nesneler konularak geceye katılanlara nostalji yaşatılmaya çalışıldı. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, gösterimden sonra basınla bir araya geldi. Uslu, "" diye konuştu.