Herkes geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup cephesinden itiraf beklerken ilk hamle sosyetik güzelden geldi. Aşkları, geçtiğimiz yılın son günlerinde yaptıkları Milano kaçamağında gün yüzüne çıkan ikili, ardından soluğu Tayland'da almıştı. Kendinden 20 yaş büyük popçunun 49. yaş gününü de geçen hafta Roma'da kutlayan Sütşurup, önceki gün aşka geldi. Kız arkadaşlarıyla Kartalkaya'ya giden butik sahibi sosyetik güzel, Musti'nin yeni şarkısı 'Gel Bana'yı aracında dinlerken çektiği videoyu Instagram'da paylaştı.
- Saklambaç
- 17.01.2019
- Gazete
Mustafa Sandal'la aşk yaşadığı iddia edilen Melis Sütşurup'tan itiraf gibi paylaşım!
Mustafa Sandal’la yaklaşık iki aydır birlikte olduğu konuşulan Melis Sütşurup’tan şarkılı itiraf geldi… Sosyetik güzel, önceki akşam Musti’nin yeni şarkısı ‘Gel Bana’yı paylaşarak ünlü popçuyla beraberliğini de sosyal medyada herkese ilan etti.
Herkes geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup cephesinden itiraf beklerken ilk hamle sosyetik güzelden geldi. Aşkları, geçtiğimiz yılın son günlerinde yaptıkları Milano kaçamağında gün yüzüne çıkan ikili, ardından soluğu Tayland'da almıştı. Kendinden 20 yaş büyük popçunun 49. yaş gününü de geçen hafta Roma'da kutlayan Sütşurup, önceki gün aşka geldi. Kız arkadaşlarıyla Kartalkaya'ya giden butik sahibi sosyetik güzel, Musti'nin yeni şarkısı 'Gel Bana'yı aracında dinlerken çektiği videoyu Instagram'da paylaştı.
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