Sosyal tepki

ABD'li rapçi R. Kelly, tacizle suçlandı. İngiliz model Cara Delevingne, Instagram'dan "Kelly'nin özgür olmasına anlam veremiyorum" açıklamasını yaptı. Bu paylaşımın ardından sosyal medyada takipçi kaybına uğradı. Cara, "Ne zaman gerçekçi konuşsam, insanlar savunmaya geçiyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.
R. Kelly
R. Kelly
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