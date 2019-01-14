Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.01.2019
  • Gazete

Hayalim kaleci olmaktı

Hayalim kaleci olmaktı
, önceki gün Atlaspark AVM'de Vefaspor Yönetim Kurulu üyesi Banu Noyan'ın organizasyonuyla Vefaspor Kulübü'ne destek için gerçekleşen etkinliğe katıldı. Vefaspor'da kalecilik yapan ünlü sanatçı, "Oyuncu değil, kaleci olmayı hayal ediyordum. İkisi de seyirciye oynanan işler" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriHayalim kaleci olmaktı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri