Hayalim kaleci olmaktı

Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün Atlaspark AVM'de Vefaspor Yönetim Kurulu üyesi Banu Noyan'ın organizasyonuyla Vefaspor Kulübü'ne destek için gerçekleşen etkinliğe katıldı. Vefaspor'da kalecilik yapan ünlü sanatçı, "Oyuncu değil, kaleci olmayı hayal ediyordum. İkisi de seyirciye oynanan işler" diye konuştu.
- Saklambaç
- 14.01.2019
- Gazete
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