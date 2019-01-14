MISS 2016 Ukrayna Güzeli Katherine Ramos'un yakışıklı oyuncu Can Yaman'ı sosyal medyada yakın markaja alması yurt dışında yankı uyandırdı. Manchester City'li İlkay Gündoğan'ın eski aşkı olan Ramos, Yaman'dan karşılık göremeyince çark etti.
Genç kızların sevgilisi olan Yaman'ın rol arkadaşı Demet Özdemir'le aşk yaşadığı konuşuluyor.
Fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttuğu oyuncunun mesajlarına cevap vermemesiyle de canı sıkılan ünlü manken, bunun üzerine geri adım attı. Ramos, Yaman'ın peşinde olduğu ancak karşılık bulamadığı iddiasını "Ben Barack Obama'yı da takip ediyorum" diyerek komik bir şekilde yalanladı!
Genç kızların sevgilisi olan Yaman'ın rol arkadaşı Demet Özdemir'le aşk yaşadığı konuşuluyor.
Fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttuğu oyuncunun mesajlarına cevap vermemesiyle de canı sıkılan ünlü manken, bunun üzerine geri adım attı. Ramos, Yaman'ın peşinde olduğu ancak karşılık bulamadığı iddiasını "Ben Barack Obama'yı da takip ediyorum" diyerek komik bir şekilde yalanladı!
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