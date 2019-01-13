Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.01.2019
  • Gazete

, 'ta sevenleriyle hasret giderdi

Yavru Vatan’da doksanlara kutlama var
22 yıl aradan sonra 'taki Chamada Kulüp'te sahne alan , sevenleriyle hasret giderdi. En son 1997 yılında Kıbrıs sorunlarının çözümü için Sakis Ruvas'la birlikte barış konseri veren sanatçı, basınla da sohbet etti. Yeni şarkıcılardan Edis ve Aleyna Tilki'yi çok beğendiğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriBurak Kut, Kıbrıs'ta sevenleriyle hasret giderdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri