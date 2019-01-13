22 yıl aradan sonra Kıbrıs'taki Chamada Kulüp'te sahne alan Burak Kut, sevenleriyle hasret giderdi. En son 1997 yılında Kıbrıs sorunlarının çözümü için Sakis Ruvas'la birlikte barış konseri veren sanatçı, basınla da sohbet etti. Yeni şarkıcılardan Edis ve Aleyna Tilki'yi çok beğendiğini söyledi.
- Saklambaç
- 13.01.2019
- Gazete
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