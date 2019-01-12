Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 12.01.2019
  • Gazete

'dan - tepkisi: Banane ya!

, önceki akşam 4 yıllık aşkını 2006’da bitirdiği ’ın ile ilişkisi sorulunca önce şaşırdı. , sonra da böyle çıkıştı...



Önceki akşam ailesiyle Tarabya'daki Kıyı Balık'ta bir araya gelen Hülya Avşar'ın keyfi yerindeydi. Mekan çıkışında gazetecilerle şakalaşan Avşar Kızı'na "Eski hayat arkadaşınız Sadettin Saran ile şimdiki sevgilisi Emina Jahovic arasındaki aşkı nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye soruldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriHülya Avşar'dan Emina Jahovic- Sadettin Saran tepkisi: Banane ya!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar