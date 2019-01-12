Önceki akşam ailesiyle Tarabya'daki Kıyı Balık'ta bir araya gelen Hülya Avşar'ın keyfi yerindeydi. Mekan çıkışında gazetecilerle şakalaşan Avşar Kızı'na "Eski hayat arkadaşınız Sadettin Saran ile şimdiki sevgilisi Emina Jahovic arasındaki aşkı nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye soruldu.
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