Çiçero geliyor

Merakla beklenen casusluk filmi Çiçero'nun biletleri ön satışa sunuldu... CGV Mars'ın dağıtımını üstlendiği, 18 Ocak Cuma günü vizyona girecek filmin biletleri Anadolu dahil tüm sinema salonlarında satışa çıktı. Filmin meraklıları şimdiden biletlerini satın aldı. Serdar Akar'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik başrolleri paylaşıyor...
- Saklambaç
- 11.01.2019
- Gazete
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