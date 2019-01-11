Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.01.2019
  • Gazete

Çiçero geliyor

Çiçero geliyor
Merakla beklenen casusluk filmi Çiçero'nun biletleri ön satışa sunuldu... CGV Mars'ın dağıtımını üstlendiği, 18 Ocak Cuma günü vizyona girecek filmin biletleri Anadolu dahil tüm sinema salonlarında satışa çıktı. Filmin meraklıları şimdiden biletlerini satın aldı. Serdar Akar'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik başrolleri paylaşıyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriÇiçero geliyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri