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  • 10.01.2019
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Önce vatanım

Önce vatanım
Yılın büyük kısmını ailesiyle Alaçatı'da geçiren Milli sörfçü , önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sık sık ABD'li eşi ve kızı 'le Virjin Adaları'na tatile giden Kubat, "İki rotadan hangisini seçersiniz?" sorusuna "Tabii ki Alaçatı" yanıtı vererek Türk takipçilerinden alkış aldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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