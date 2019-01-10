Önce vatanım

Yılın büyük kısmını ailesiyle Alaçatı'da geçiren Milli sörfçü Çağla Kubat, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sık sık ABD'li eşi Jimmy Diaz ve kızı Selin'le Virjin Adaları'na tatile giden Kubat, "İki rotadan hangisini seçersiniz?" sorusuna "Tabii ki Alaçatı" yanıtı vererek Türk takipçilerinden alkış aldı.
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