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  • 06.01.2019
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’nin Türk meleği

Charlie’nin Türk meleği
Yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuran Rachel Araz Kiresepi, dün takipçilerine sürpriz yaptı. Güzel fenomen, paylaştığı bu karenin altına şu notu düştü:

"Geçtiğimiz günlerde 'da çekilen 's Angels filminde Warner Bros'un davetlisi olarak turist rolünü oynadım. O kadar güzel bir deneyimdi ki size anlatamam!"
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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