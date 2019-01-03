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  • 03.01.2019
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da da şampiyon

Efsane yarış atı ’ı anlatan Şampiyon filmi a fırtına gibi girdi...

Yeni yılda da şampiyon
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, başrollerini ise Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Şampiyon" filmi, sinemalarda seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor. ın ilk gününde de izleyicilerin tercihi "Şampiyon" oldu. Kapalı gişe oynayan filme yer kalmayınca sinemalar ek seanslar açtı. Sosyal medyada övgü dolu paylaşımlarla rekora giden "Şampiyon", 2019'da da hem zirvenin hem de gönüllerin şampiyonu olacağını şimdiden belli etti.

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