Arzu Sabancı ile müstakbel gelini Nazlı Kayı arasındaki samimiyet, iyice arttı. Arzu Hanım, geçtiğimiz günlerde büyük oğlu Hacı'nın güzel sevgilisine Instagram'da yaş günü mesajı yazmıştı. Hacı Sabancı ile aşkı adım adım evliliğe doğru giden Nazlı Kayı da önceki gün müstakbel kayınvalidesini Instagram'da takibe aldı.







NAZLI TAKİPTE

Arzu Hanım'ın büyük oğlu Hacı'nın Nazlı Kayı ile yaşadığı aşkına onay verdiği biliniyor...







