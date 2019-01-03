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  • 03.01.2019
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müstakbel kayınvalidesi 'yı takibe aldı

Samimiyete gelin

Arzu Sabancı ile müstakbel gelini Nazlı Kayı arasındaki samimiyet, iyice arttı. , geçtiğimiz günlerde büyük oğlu Hacı'nın güzel sevgilisine 'da yaş günü mesajı yazmıştı. ile aşkı adım adım evliliğe doğru giden da önceki gün müstakbel kayınvalidesini Instagram'da takibe aldı.



NAZLI TAKİPTE
Arzu Hanım'ın büyük oğlu Hacı'nın Nazlı Kayı ile yaşadığı aşkına onay verdiği biliniyor...



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