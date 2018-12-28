Sultan’ın gururu

Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın 1968 yapımı 'Vesikalı Yarim' filmini Hollywood'a uyarlamak için kolları sıvadığı haberi Türkan Şoray'ı gururlandırdı. TAKVİM'in özel haberini okuyan Şoray, yıllar önce oynadığı film hakkında "Bu haber, beni çok mutlu etti. Türk Sineması'nda yapılan her güzel iş, beni çok heyecanlandırıyor. Umarım bu proje de başarıyı yakalar" diye konuştu.
Başrollerini Penelope Cruz ile eşi Javier Bardem'in paylaşacağı film, Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal'ı da heyecanlandırdı. Ünal, "Annemin oynadığı bir filmin Hollywood'a uyarlanması gurur verici olur" dedi.
Başrollerini Penelope Cruz ile eşi Javier Bardem'in paylaşacağı film, Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal'ı da heyecanlandırdı. Ünal, "Annemin oynadığı bir filmin Hollywood'a uyarlanması gurur verici olur" dedi.
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