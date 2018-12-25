Sunucu Özlem Yıldız, aşk hayatında gaza bastı. Bu ayın başında kendisinden 17 yaş küçük sosyetik Dağhan Doğruer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Yıldız, önceki akşam ise Ortaköy'de başka biriyleydi.
41 yaşındaki güzel sunucu, yeni aşkıyla Ortaköy'deki Albüm adlı mekanda sabaha dek eğlendi. Özlem Yıldız'ın yeni sevgilisinin kimliği ise merak konusu oldu.
Doğan SAVAŞ
41 yaşındaki güzel sunucu, yeni aşkıyla Ortaköy'deki Albüm adlı mekanda sabaha dek eğlendi. Özlem Yıldız'ın yeni sevgilisinin kimliği ise merak konusu oldu.
Doğan SAVAŞ
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