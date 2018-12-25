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  • 25.12.2018
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aşk hayatında gaza bastı! Özlem Yıldız ıyla 'de görüntülendi

Gecelerin 'Yıldız'ı
Sunucu Özlem Yıldız, aşk hayatında gaza bastı. Bu ayın başında kendisinden 17 yaş küçük sosyetik Dağhan Doğruer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Yıldız, önceki akşam ise 'de başka biriyleydi.



41 yaşındaki güzel sunucu, ıyla Ortaköy'deki Albüm adlı mekanda sabaha dek eğlendi. 'ın yeni sevgilisinin kimliği ise merak konusu oldu.

Doğan SAVAŞ

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