Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Binbir Gece Masalları', önceki akşamki galayla beğeniye sunuldu. Bereket Döner sponsorluğunda Sahne Maslak'ta gerçekleşen galaya ünlüler akın etti. Çiğdem Tunç, oyun öncesinde basının karşısına çıktı. Tunç, iki aydır yoğun bakımda olan eski dostu Mehmet Ali Erbil'i unutmadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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