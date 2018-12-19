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  • 19.12.2018
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'in eski dostu ’tan vefa örneği

İki aydır da olan ’in eski dostu ’tan vefa örneği… Tunç, önceki akşamki oyunun galasında Mali’ye özel yıldızlı koltuk hazırlatıp ‘Onu bekliyoruz’ dedi.

Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Binbir Gece Masalları', önceki akşamki galayla beğeniye sunuldu. Bereket Döner sponsorluğunda Sahne Maslak'ta gerçekleşen galaya ünlüler akın etti. Çiğdem Tunç, oyun öncesinde basının karşısına çıktı. Tunç, iki aydır yoğun bakımda olan eski dostu Mehmet Ali Erbil'i unutmadı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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