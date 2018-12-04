Kuğuların suçu ne!

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in keyfini kaçırmak isteyen caniler, Kraliçe'nin kuğularını hedef seçti. Ülkede 1981 yılından beri koruma altında bulunan kuğulara silahlı saldırı düzenlendi. Kent bölgesinde 24 Kasım'da Kraliçe'nin malı olan bir anne-baba kuğuyla 5 yavrusu katledildi. Hayvanların Kraliçe'yle bağlantılı olması ve "müesses nizamı" temsil etmeleri nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi. İngiltere ve Galler'de açık sulardaki tüm kuğular, kraliyet ziyafetlerinin en önemli yiyeceği olarak 14. Yüzyıl'dan bu yana hükümdara ait. 1998'e kadar kuğu öldürmek, vatana ihanetle cezalandırılıyordu. Kuğular 1981'den beri koruma altında ve kraliyet ailesi artık kuğu yemiyor.
Koruma altındaki kuğuların öldürülmesi, Kraliçe Elizabeth'i üzdü.
Koruma altındaki kuğuların öldürülmesi, Kraliçe Elizabeth'i üzdü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.