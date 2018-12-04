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  • 04.12.2018
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ların suçu ne!

'de ’e ait 7 , silahla öldürüldü.

Kuğuların suçu ne!
İngiltere'de 'in keyfini kaçırmak isteyen caniler, Kraliçe'nin larını hedef seçti. Ülkede 1981 yılından beri koruma altında bulunan kuğulara silahlı saldırı düzenlendi. Kent bölgesinde 24 Kasım'da Kraliçe'nin malı olan bir anne-baba kuğuyla 5 yavrusu katledildi. Hayvanların Kraliçe'yle bağlantılı olması ve "müesses nizamı" temsil etmeleri nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi. ve Galler'de açık sulardaki tüm kuğular, kraliyet ziyafetlerinin en önemli yiyeceği olarak 14. Yüzyıl'dan bu yana hükümdara ait. 1998'e kadar kuğu öldürmek, vatana ihanetle cezalandırılıyordu. Kuğular 1981'den beri koruma altında ve kraliyet ailesi artık kuğu yemiyor.



Koruma altındaki kuğuların öldürülmesi, Kraliçe Elizabeth'i üzdü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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