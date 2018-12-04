Uzun süredir hayatını ABD'de sürdüren Özlem Önal, Hollywood'lu olup çıktı. 2013'ten bu yana Amerika'da yaşayan Dedeman Holding'in varisi Önal, dünyaca ünlü ABD'li aktör Josh Lucas ve Yeni Zelandalı işadamı Eric Watson'la yaşadığı aşkın ardından gönlünü Ağustos ayında yapımcı Stuart Parr'a kaptırdı. 'Southpaw' filminin yapımcısı, geçtiğimiz gün ise sosyal medyada aşka geldi. Parr, sosyetik güzelle çekilen romantik fotoğraflarını Instagram'da paylaşıp aşkını gözler önüne serdi.
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