"Charlie's Angels" (Charlie'nin Melekleri) filminde rol almaya hazırlanan güzel oyuncu, İstanbul'da gerçekleşecek olan bazı sahnelerin çekimleri için ülkemize geldi. Naomi Scot ve Ella Balinska ile başrolü paylaşan Stewart, İstanbul'a gelir gelmez soluğu Nusret'te aldı. Et şovunu Kristen Stewart'a da gerçekleştiren Nusret, o anları sosyal medya hesabından takipçilerine paylaştı. Taksim'de gezerken görüntülen Holwood yıldızı, bankamatikten para çekti.
Güzel oyuncunun dünyaca ünlü pek çok yıldızın aksine koruma ordusu olmadan Beyoğlu'nda tek başına gezmesi şaşırttı.
Ülkemize hayran kalan ünlü oyuncu, tarihi yerleri ziyaret etmekle kalmayıp kendisi ve sevdikleri için de bol bol alışveriş yaptı.
Güzel oyuncunun dünyaca ünlü pek çok yıldızın aksine koruma ordusu olmadan Beyoğlu'nda tek başına gezmesi şaşırttı.
Ülkemize hayran kalan ünlü oyuncu, tarihi yerleri ziyaret etmekle kalmayıp kendisi ve sevdikleri için de bol bol alışveriş yaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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