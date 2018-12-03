Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.12.2018
  • Gazete

'da

Alacakaranlık serisiyle yıldızı parlayan Türkiye’ye geldi. ’de gezerken görüntülendi.

"Charlie's Angels" (Charlie'nin Melekleri) filminde rol almaya hazırlanan güzel oyuncu, 'da gerçekleşecek olan bazı sahnelerin çekimleri için ülkemize geldi. Naomi Scot ve Ella Balinska ile başrolü paylaşan Stewart, İstanbul'a gelir gelmez soluğu Nusret'te aldı. Et şovunu 'a da gerçekleştiren Nusret, o anları sosyal medya hesabından takipçilerine paylaştı. 'de gezerken görüntülen Holwood yıldızı, bankamatikten para çekti.




Güzel oyuncunun dünyaca ünlü pek çok yıldızın aksine koruma ordusu olmadan 'nda tek başına gezmesi şaşırttı.



Ülkemize hayran kalan ünlü oyuncu, tarihi yerleri ziyaret etmekle kalmayıp kendisi ve sevdikleri için de bol bol alışveriş yaptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriKristen Stewart İstanbul'da
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar