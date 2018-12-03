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  • 03.12.2018
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Ayda Field şık görünmek için bir haftada 200 bin TL harcadı

’ın eşi Ayda Field, ekranda şık görünmek için bir haftada 30 bin pound (200 bin lira) harcadı. İngiliz gazetesi , güzel oyuncunun kostümlerini manşete taşıdı.



Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın Türk asıllı eşi Ayda Field, manşetlere çıktı... Buna göre 39 yaşındaki güzel oyuncu, eşiyle birlikte jüri üyeliği yaptığı X Factor adlı şarkı yarışmasına birbirinden gösterişti kostümlerle katıldı. Her biri dünyaca ünlü markaya ait olan bu kıyafetler için tam 30 bin pound (200 bin lira) harcadı.
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