Ayda Field şık görünmek için bir haftada 200 bin TL harcadı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın Türk asıllı eşi Ayda Field, manşetlere çıktı... Buna göre 39 yaşındaki güzel oyuncu, eşiyle birlikte jüri üyeliği yaptığı X Factor adlı şarkı yarışmasına birbirinden gösterişti kostümlerle katıldı. Her biri dünyaca ünlü markaya ait olan bu kıyafetler için tam 30 bin pound (200 bin lira) harcadı.
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