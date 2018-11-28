'Kim' tutar seni

Her yaptığıyla olay olan ABD'li yıldız Kim Kardashian, şarkıcı eşi Kanye West'le satın aldığı yeni jetiyle dudak uçuklattı. Toplam kişisel servetleri 510 milyon doları bulan ikili, Boeing 747 model bir yolcu uçağını alıp içini zevklerine göre dekore ettirdi.

Kardashian, önceki gün de içini otel konforunda dekore ettirdiği uçağına atlayıp ailesiyle tatile çıktı.







Attıkları her adımla olay olan ünlü çiftin devasa uçağında yemek ve oyun odası da var.