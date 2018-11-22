Moda engel tanımadı

Yönetim Kurulu Başkanıöncülüğünde düzenlenen "13. İTHİB İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması", önceki akşam'de yapıldı. 11 finalist tarafından üretilen kumaşlar, dünyaca ünlü modacıtarafından tasarlanarak, ünlü top modelve 52 mankenle podyuma taşındı.Defilenin sonunda ise ampute modellerveAkkaya'nın tasarladığı özel kostümlerle podyuma çıktı. '' mesajı veren modeller ayakta alkışlandı. Defile öncesinde konuşan Akkaya, "" dedi. Yarışmanın birincisi İpek Aslanboy, ikincisi Ayşe Durmaz, üçüncüsü ise Hümeyra Yılmaz oldu...