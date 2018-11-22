Moda engel tanımadı

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz öncülüğünde düzenlenen "13. İTHİB İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması", önceki akşam Raffles Otel'de yapıldı. 11 finalist tarafından üretilen kumaşlar, dünyaca ünlü modacı Hakan Akkaya tarafından tasarlanarak, ünlü top model Çağla Şikel, Özge Ulusoy ve 52 mankenle podyuma taşındı.
'BİR İLKE İMZA ATTIK...'
Defilenin sonunda ise ampute modeller Muhammed Eymen Şahin ve Hatice Tunç, Akkaya'nın tasarladığı özel kostümlerle podyuma çıktı. 'Modada engel yok' mesajı veren modeller ayakta alkışlandı. Defile öncesinde konuşan Akkaya, "Dünyada bir ilke imza attığımızı düşünüyorum" dedi. Yarışmanın birincisi İpek Aslanboy, ikincisi Ayşe Durmaz, üçüncüsü ise Hümeyra Yılmaz oldu...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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