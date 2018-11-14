Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.11.2018
  • Gazete

Aslıhan’s Secret

Oğlu Hamza Arda’yı ’de dünyaya getiren ’ın eşi , 20 günde eski formuna kavuştu. Hamilelikte de sadece 8 kilo alan sosyetik güzelin sırrı ortaya çıktı. Doğan, Victoria’s Secret meleklerinin hamilelik sürecinde yaptığı diyet ve spor programını uyguladı



Eşi Arda Turan ile oğulları Hamza Arda'yı 25 Ekim'de kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Akmerkez'de doğumdan sonra ilk kez görüntülendi. Hamilelikte yalnızca 8 kilo alan 33 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün de fit görüntüsüyle şaşırttı. Doğan'ın sırrı ise anne olmalarına rağmen fizikleriyle göz kamaştıran Victoria's Secret melekleri Adriana Lima ve Miranda Kerr'in uyguladığı program... İlk 4-6 hafta, günde 20 dakika kardiyo egzersizi yapan sosyetik güzel, hafif ağırlıklarla kaslarını çalıştırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriAslıhan’s Secret
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar