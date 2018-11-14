Aslıhan’s Secret

Eşi Arda Turan ile oğulları Hamza Arda'yı 25 Ekim'de kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Akmerkez'de doğumdan sonra ilk kez görüntülendi. Hamilelikte yalnızca 8 kilo alan 33 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün de fit görüntüsüyle şaşırttı. Doğan'ın sırrı ise anne olmalarına rağmen fizikleriyle göz kamaştıran Victoria's Secret melekleri Adriana Lima ve Miranda Kerr'in uyguladığı program... İlk 4-6 hafta, günde 20 dakika kardiyo egzersizi yapan sosyetik güzel, hafif ağırlıklarla kaslarını çalıştırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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