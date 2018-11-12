Ömürlük aşk

Emsan, Iman-Murat Yıldırım çiftinin kamera karşısına geçtiği yeni bir reklam filmi yayınladı. Geçtiğimiz yıl markanın Emsan Mutlu Başlangıçlar Paketi için hazırlanan filminde boy gösteren çift, yeni filmde bu kez Emsan'ın ömür boyu garanti veren 'Forever Evlilik Paketi' için rol aldı. Filmde aşkın ömrü üzerine konuşan çift, Murat Yıldırım'ın aşkının ömürlük olduğunu söylemesi üzerine Emsan'ın yolunu tutuyor. Filmin yönetmenliğini Hakan Yonat yaptı.
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