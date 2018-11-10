Vizyona girmek için geri sayan Ay Yapım ve Med Yapım imzalı 'Şampiyon' filminin hazırlık sürecinin detayları ortaya çıktı. Senaryosu 3 yıllık titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkan 'Şampiyon' filmi, 7 ay süren ön hazırlık sürecinden geçti. Filmde ünlü jokey Halis Karataş'ı canlandıran Ekin Koç, 3 ay boyunca hızlandırılmış jokey eğitimi aldı. Doktor, diyetisyen ve fitness hocası kontrolünde 10 kilo veren ünlü oyuncu, yarış günleri Karataş'la beraber vakit geçirerek rolüne hazırlandı. At yarışı sahneleri için jokeyler ve eğitmenlerden oluşan 20 kişilik atçılık departmanı kuruldu. Bu sahneler için 30 adet yarış atı satın alındı.
50 GÜN VE 4 AYRI ŞEHİR...
Bu atlar, Bold Pilot'ın koştuğu gerçek yarışları birebir canlandırmak için 4 aydan uzun süre çalıştırıldı. 'Şampiyon' filmi İstanbul, Sakarya, Bursa ve Konya'da 50 günde çekildi. Bold Pilot ve Halis Karataş'ın efsaneleştiği 1995-1996 yıllarını perdeye yansıtabilmek için döneme uygun otomobiller, mekanlar ve binlerce kostüm kullanıldı. Veliefendi Hipodromu tribün sahneleri, binlerce yardımcı oyuncunun katılımına ek olarak çok özel bilgisayar teknikleri kullanıldı.
BÜYÜK AŞK VE ŞAMPİYONUN HİKAYESİ
Film, Halis Karataş ve Bold Pilot'ın en sevdiği insan Begüm Atman'ın gerçek yaşamından yola çıkılarak yazılmış aşk, sevgi, umut ve yaşam dolu bir hikaye...
BABASININ OĞLU GANESH
1996'daki Gazi Koşusu'nu 2.26.22'lik rekor dereceyle kazanan efsane yarış atı Bold Pilot'ı filmde 5 ayrı at canlandırdı. Bunlardan biri de Bold Pilot'ın oğlu Ganesh'ti.
BOLD PİLOT İÇİN 5 DUBLÖR KULLANILDI
7 Aralık'ta vizyona girecek filmin başrolünde Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan yer alıyor.
50 GÜN VE 4 AYRI ŞEHİR...
Bu atlar, Bold Pilot'ın koştuğu gerçek yarışları birebir canlandırmak için 4 aydan uzun süre çalıştırıldı. 'Şampiyon' filmi İstanbul, Sakarya, Bursa ve Konya'da 50 günde çekildi. Bold Pilot ve Halis Karataş'ın efsaneleştiği 1995-1996 yıllarını perdeye yansıtabilmek için döneme uygun otomobiller, mekanlar ve binlerce kostüm kullanıldı. Veliefendi Hipodromu tribün sahneleri, binlerce yardımcı oyuncunun katılımına ek olarak çok özel bilgisayar teknikleri kullanıldı.
BÜYÜK AŞK VE ŞAMPİYONUN HİKAYESİ
Film, Halis Karataş ve Bold Pilot'ın en sevdiği insan Begüm Atman'ın gerçek yaşamından yola çıkılarak yazılmış aşk, sevgi, umut ve yaşam dolu bir hikaye...
BABASININ OĞLU GANESH
1996'daki Gazi Koşusu'nu 2.26.22'lik rekor dereceyle kazanan efsane yarış atı Bold Pilot'ı filmde 5 ayrı at canlandırdı. Bunlardan biri de Bold Pilot'ın oğlu Ganesh'ti.
BOLD PİLOT İÇİN 5 DUBLÖR KULLANILDI
7 Aralık'ta vizyona girecek filmin başrolünde Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan yer alıyor.
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