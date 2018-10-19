  • Saklambaç
  • 19.10.2018
  • Son Güncelleme: 19.10.2018 - 01:42
  • Gazete

tek taşını geri taktı

, yeniden bir araya geldiği ’in hediyesi olan tektaş yüzüğüylü önceki gün görüntülenerek, barışmayı ilan etti

Tek taşını geri taktı
İdo Tatlıses aşkına geçtiğimiz günlerde ikinci şansı veren Yasemin Şefkatli, barışma sonrası önceki gün Bebek'te görüntülendi. ATM'den para çeken güzel modelin neşesi yerindeydi.



Barışma sorularını yanıtsız bırakan Şefkatli'nin tektaşı dikkat çekti. Aşkının hediyesi olan yüzüğü yeniden takan Şefkatli, böylece barışmayı da ilan etti.




Aydın HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar