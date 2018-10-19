İdo Tatlıses aşkına geçtiğimiz günlerde ikinci şansı veren Yasemin Şefkatli, barışma sonrası önceki gün Bebek'te görüntülendi. ATM'den para çeken güzel modelin neşesi yerindeydi.
Barışma sorularını yanıtsız bırakan Şefkatli'nin tektaşı dikkat çekti. Aşkının hediyesi olan yüzüğü yeniden takan Şefkatli, böylece barışmayı da ilan etti.
Aydın HAMZA
Barışma sorularını yanıtsız bırakan Şefkatli'nin tektaşı dikkat çekti. Aşkının hediyesi olan yüzüğü yeniden takan Şefkatli, böylece barışmayı da ilan etti.
Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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