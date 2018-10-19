aşkına geçtiğimiz günlerde ikinci şansı verenbarışma sonrası önceki güngörüntülendi. ATM'den para çeken güzel modelin neşesi yerindeydi.sorularını yanıtsız bırakandikkat çekti. Aşkının hediyesi olan yüzüğü yeniden takan Şefkatli, böylece barışmayı da ilan etti.