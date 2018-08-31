Yol Durumu
  1. Kayıp çift göründü

Korkusuz

Korkusuz Aleyna
Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün 700 bin liralık Porsche aracının direksiyonuna geçti. Ehliyetini 1 ay önce alan Tilki, bu yaşta lüks bir yaşama sahip olmasını eleştirenlere de şöyle yanıt verdi:

"Küçük yaşta fazla şeye sahip olmak, kaybedebilecek şeylerin de fazla olduğunu gösterir. Kaybedeceklerimden korkmuyorum. Çünkü potansiyelimi öldürmek daha büyük kayıp."

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar