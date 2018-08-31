Korkusuz Aleyna

popçuönceki günaracının direksiyonuna geçti. Ehliyetini 1 ay önce alanbu yaşta lüks bir yaşama sahip olmasını eleştirenlere de şöyle yanıt verdi:Kaybedeceklerimden korkmuyorum. Çünkü potansiyelimi öldürmek daha büyük kayıp."