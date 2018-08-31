Korkusuz Aleyna

Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün 700 bin liralık Porsche aracının direksiyonuna geçti. Ehliyetini 1 ay önce alan Tilki, bu yaşta lüks bir yaşama sahip olmasını eleştirenlere de şöyle yanıt verdi:
"Küçük yaşta fazla şeye sahip olmak, kaybedebilecek şeylerin de fazla olduğunu gösterir. Kaybedeceklerimden korkmuyorum. Çünkü potansiyelimi öldürmek daha büyük kayıp."
"Küçük yaşta fazla şeye sahip olmak, kaybedebilecek şeylerin de fazla olduğunu gösterir. Kaybedeceklerimden korkmuyorum. Çünkü potansiyelimi öldürmek daha büyük kayıp."
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