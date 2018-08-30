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rol çaldı

Kemal rol çaldı
, önceki gün eski eşi 'dan olan oğlu ile Zorlu 'deydi. Tatil sonrası alışverişe çıkan oyuncu, objektifleri gülümseyerek selamladı. Minik Kemal'in ise yine muzipliği üzerindeydi...
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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