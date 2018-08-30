Ahu Yağtu, önceki gün eski eşi Cem Yılmaz'dan olan oğlu Kemal ile Zorlu AVM'deydi. Tatil sonrası alışverişe çıkan oyuncu, objektifleri gülümseyerek selamladı. Minik Kemal'in ise yine muzipliği üzerindeydi...
Kemal rol çaldı
Etiketler: Kemal , AVM , Cem Yılmaz , Ahu Yağtu
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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