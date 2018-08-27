Geçtiğimiz günlerde eski eşi Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir'le zincirleme trafik kazasına karışan Sibel Can, önceki akşamki Kıbrıs konserinde moral buldu. Savoy Ottoman Palace Otel'de sahne alan Can, secilen şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Sanatçı, Nur Yerlitaş imzalı kıyafetiyle de göz doldurdu.
Moral konseri
Etiketler: Kıbrıs , Nur Yerlitaş , Sibel Can
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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