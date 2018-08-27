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Moral konseri

Moral konseri
Geçtiğimiz günlerde eski eşi Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir'le zincirleme trafik kazasına karışan Sibel Can, önceki akşamki Kıbrıs konserinde moral buldu. Savoy Ottoman Palace Otel'de sahne alan Can, secilen şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Sanatçı, Nur Yerlitaş imzalı kıyafetiyle de göz doldurdu.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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