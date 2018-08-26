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’a hazırlık

Kral’a hazırlık
Arda Turan ile 7 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın oğulları Hamza Arda için yaptığı hazırlık sürüyor. Oğlunun gardırobunu özenle hazırlayan Doğan, önceki gün bebeğinin ayakkabılarını paylaştı. Ayakkabılardan birinde 'The King' (Kral) yazması dikkat çekti.

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