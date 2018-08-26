Kral’a hazırlık

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ile 7 aylık hamile
eşi Aslıhan Doğan Turan'ın
oğulları Hamza Arda
için
yaptığı hazırlık
sürüyor. Oğlunun
gardırobunu
özenle hazırlayan Doğan,
önceki
gün bebeğinin
ayakkabılarını
paylaştı.
Ayakkabılardan
birinde 'The King' (Kral)
yazması
dikkat çekti.
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