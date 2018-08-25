Kurban bayramı tatili nedeniyle dolup taşan Bodrum, önceki gün ilginç bir protestoya sahne oldu. Türkbükü'ndeki mekanlarda tanesi 70 liradan satılan lahmacun kazığını protesto etmek isteyen işadamı, önceki gün 46 metrelik 'Queen Anne' isimli lüks yatıyla Cennet Koyu'na demirledi. Sezgin Baran Korkmaz, yüzlerce lahmacun ve ayranı koyda piknik yapan vatandaşa bedava dağıttı.
Lahmacun cenneti
Bodrum’da 70 liralık lahmacuna, işadamından karın doyuran tepki! Lüks yatını Cennet Koyu’na demirleyen işadamı, vatandaşa yüzlerce lahmacun dağıttı
Kurban bayramı tatili nedeniyle dolup taşan Bodrum, önceki gün ilginç bir protestoya sahne oldu. Türkbükü'ndeki mekanlarda tanesi 70 liradan satılan lahmacun kazığını protesto etmek isteyen işadamı, önceki gün 46 metrelik 'Queen Anne' isimli lüks yatıyla Cennet Koyu'na demirledi. Sezgin Baran Korkmaz, yüzlerce lahmacun ve ayranı koyda piknik yapan vatandaşa bedava dağıttı.
Etiketler: Cennet Koyu , protesto , lahmacun , Bodrum , sezgi baran korkmaz
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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