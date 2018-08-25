Yol Durumu
  1. Soğuk su etkisi!
  2. Kahvaltıya ortak var!

cenneti

’da 70 liralık a, işadamından karın doyuran tepki! Lüks yatını ’na demirleyen işadamı, vatandaşa yüzlerce lahmacun dağıttı



Kurban bayramı tatili nedeniyle dolup taşan Bodrum, önceki gün ilginç bir protestoya sahne oldu. Türkbükü'ndeki mekanlarda tanesi 70 liradan satılan lahmacun kazığını protesto etmek isteyen işadamı, önceki gün 46 metrelik 'Queen Anne' isimli lüks yatıyla Cennet Koyu'na demirledi. Sezgin Baran Korkmaz, yüzlerce lahmacun ve ayranı koyda piknik yapan vatandaşa bedava dağıttı.
Etiketler: , , , ,
  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar