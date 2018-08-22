Geçtiğimiz gün 1 günlük İstanbul gezisinin ardından rotasını yine 1 geceliğine Dalaman'a çeviren Naomi Campbell, gezmeye doymadı. Dün ise Fransa'nın gözde tatil adresi Nice'e giden İngiliz top model, yüzen bir saray kiraladı. 48 yaşındaki yıldızın tatil yaptığı 90 metrelik 'Nero' isimli yüzen sarayının haftalık kirası 497 bin euro!
Naomi’nin yüzen sarayı
Etiketler: Naomi Campbell , İstanbul , Fransa
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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