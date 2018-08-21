Yol Durumu
  1. Dost yerde 'Şen' mola
  2. Halk bayram yaptı

maviye daldı

Melda maviye daldı
Merhum işletmeci Mehmet Tuna'nın kızı Melda Tuna, bayramda rotasını Ege'ye çevirdi. Güzel işletmeci, önceki gün İlyosta Adası'nın yolunu tuttu. Gözlerden uzak bir noktayı seçen , Ege manzarasında da böyle poz verdi.
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