Sosyal boykot!

Önceki gün sosyal medyanın gündeminde Şeyma Subaşı vardı. Dünyaca ünlü bir kozmetik firması, Türkiye'deki yüzü olarak Subaşı'nı seçti. Resmi sitesinden instagram fenomeninin fotoğrafını paylaşan firma yetkilileri, büyük şok yaşadı.
TOPA TUTULDU
Binlerce kadın takipçi, firmayı Şeyma Subaşı seçiminden dolayı topa tuttu. Bunun üzerine markanın Türkiye resmi sayfasından Şeyma Subaşı'nın fotoğrafı kaldırıldı. Ancak bu da eleştirilerin önünü kesmedi.
UMRUNDA DEĞİL!
Dünya çapında Rihanna, Kim Kardashian ve Hailey Baldwin gibi yıldızlarla çalışan kozmetik firması, sosyal medyada binlerce kişi tarafından boykot edildi. Herkes olumsuz tepkiler üzerine Şeyma Subaşı ile yapılacak anlaşmanın iptal edilip edilmeyeceğini merak ederken Subaşı dün yeniden 'marka yüzü' olduğunu duyurdu.
KADINLAR TOPA TUTTU
Kozmetik firmasını Şeyma Subaşı yüzünden topa tutan kadın takipçiler, "Artık sizden alışveriş yapmayacağız" dedi. Ancak işin ilginç yanı, Subaşı'nı yerden yere vuran takipçilerin çoğunun güzel fenomeni takip ediyor olması!
Rihanna markanın dünya çapındaki yüzleri arasında.
TOPA TUTULDU
Binlerce kadın takipçi, firmayı Şeyma Subaşı seçiminden dolayı topa tuttu. Bunun üzerine markanın Türkiye resmi sayfasından Şeyma Subaşı'nın fotoğrafı kaldırıldı. Ancak bu da eleştirilerin önünü kesmedi.
UMRUNDA DEĞİL!
Dünya çapında Rihanna, Kim Kardashian ve Hailey Baldwin gibi yıldızlarla çalışan kozmetik firması, sosyal medyada binlerce kişi tarafından boykot edildi. Herkes olumsuz tepkiler üzerine Şeyma Subaşı ile yapılacak anlaşmanın iptal edilip edilmeyeceğini merak ederken Subaşı dün yeniden 'marka yüzü' olduğunu duyurdu.
KADINLAR TOPA TUTTU
Kozmetik firmasını Şeyma Subaşı yüzünden topa tutan kadın takipçiler, "Artık sizden alışveriş yapmayacağız" dedi. Ancak işin ilginç yanı, Subaşı'nı yerden yere vuran takipçilerin çoğunun güzel fenomeni takip ediyor olması!
Rihanna markanın dünya çapındaki yüzleri arasında.
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