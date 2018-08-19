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Frida tutkunu

Frida tutkunu
Ünlü oyuncu Hande Soral'ın keyfine diyecek yok. Soral, önceki gün havuz başında kitap okudu. Oyuncu, Meksikalı efsane ressam Frida Kahlo'nun portresinin olduğu mayosuyla da sanat sevgisini konuşturdu.



Soral, yaz başından bu yana oyuncu eşi ile Ege'de tatilde…

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