Frida tutkunu

Ünlü oyuncu Hande Soral'ın keyfine diyecek yok. Soral, önceki gün havuz başında kitap okudu. Oyuncu, Meksikalı efsane ressam Frida Kahlo'nun portresinin olduğu mayosuyla da sanat sevgisini konuşturdu.
Soral, yaz başından bu yana oyuncu eşi İsmail Demirci ile Ege'de tatilde…
Soral, yaz başından bu yana oyuncu eşi İsmail Demirci ile Ege'de tatilde…
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