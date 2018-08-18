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Kim!

Pembe panter Kim!
Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, önceki gün büyük kızı North ile Miami'de tekne keyfi yaptı. Her zamanki gibi kendine özgü tarzını konuşturan Kardashian, pembe uzun taytı ve yine şeker pembesi bluzuyla " Kim" dedirtti. Bu arada seksi yıldız, kıyafetiyle de yine dolgun vücut hatlarını gözler önüne serdi.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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