Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, önceki gün büyük kızı North ile Miami'de tekne keyfi yaptı. Her zamanki gibi kendine özgü tarzını konuşturan Kardashian, pembe uzun taytı ve yine şeker pembesi bluzuyla "Pembe panter Kim" dedirtti. Bu arada seksi yıldız, kıyafetiyle de yine dolgun vücut hatlarını gözler önüne serdi.
Etiketler: Pembe Panter
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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