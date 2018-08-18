Bir süredir sevgilisi Alex Rodriguez ile İtalya'nın Capri Adası'nda tatilde olan Jennifer Lopez, önceki gün ABD'ye döndü. Ayağının tozuyla New York'taki bir davete katılan 49 yaşındaki yıldız, hayranları ve basın ordusunun yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Havalı dönüş
Etiketler: Alex Rodriguez , Jennifer Lopez , New York , İtalya
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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