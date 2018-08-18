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Havalı dönüş

Havalı dönüş
Bir süredir sevgilisi Alex Rodriguez ile İtalya'nın Capri Adası'nda tatilde olan Jennifer Lopez, önceki gün ABD'ye döndü. Ayağının tozuyla New York'taki bir davete katılan 49 yaşındaki yıldız, hayranları ve basın ordusunun yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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