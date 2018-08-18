Hint sinema sektörü Bollywood'un en etkileyici ve popüler aktörü olan Aamir Khan, gözüne Amine Gülşe'yi kestirdi. Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak geldiği ülkemizde Türkiye aşkını gözler önüne seren dünyaca ünlü yıldız, yeni filmi için kolları sıvadı.
Bollywood kraliçesi
Dünyaca ünlü Hint yıldız Aamir Khan, Türkiye sevdasını yine konuşturdu. Aynı zamanda sıkı bir Mesut Özil hayranı olan Bollywood’un yıldız ismi, yeni filminde rol alması için Özil’in oyuncu nişanlısı Amine Gülşe’ye teklif götürdü...
Hint sinema sektörü Bollywood'un en etkileyici ve popüler aktörü olan Aamir Khan, gözüne Amine Gülşe'yi kestirdi. Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak geldiği ülkemizde Türkiye aşkını gözler önüne seren dünyaca ünlü yıldız, yeni filmi için kolları sıvadı.
Etiketler: mesut özil , Milli Takımı , Aamir Khan , Türkiye , amin gülşe , yeni film , Bollywood
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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