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kraliçesi

Dünyaca ünlü Hint yıldız , sevdasını yine konuşturdu. Aynı zamanda sıkı bir hayranı olan ’un yıldız ismi, inde rol alması için Özil’in oyuncu nişanlısı Amine Gülşe’ye teklif götürdü...



Hint sinema sektörü Bollywood'un en etkileyici ve popüler aktörü olan Aamir Khan, gözüne Amine Gülşe'yi kestirdi. Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak geldiği ülkemizde Türkiye aşkını gözler önüne seren dünyaca ünlü yıldız, yeni filmi için kolları sıvadı.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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