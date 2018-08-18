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Bir başka Asena

Bir başka Asena
Geçtiğimiz ay hayatını oyuncu Şahin Irmak'la birleştiren Asena Tuğal, kendisini yeniledi. Saçlarını kıvırcık yapıp, iyice bronzlaşan Tuğal, yeni halini instagram'da takipçileriyle paylaştı. Tuğal'a "Evlilik sana yaradı" yorumları yapıldı.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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