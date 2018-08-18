Geçtiğimiz ay hayatını oyuncu Şahin Irmak'la birleştiren Asena Tuğal, kendisini yeniledi. Saçlarını kıvırcık yapıp, iyice bronzlaşan Tuğal, yeni halini instagram'da takipçileriyle paylaştı. Tuğal'a "Evlilik sana yaradı" yorumları yapıldı.
Bir başka Asena
Etiketler: Şahin Irmak , Asena Tuğal
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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