Sosyetenin önde gelen isimleri önceki gün Turgutreis D-Marin Simit Sarayı'nda kahvaltı keyfi yaptı. Bahar Şer, Burcu Şendir, Feryal Gülman ve Cengiz ile Ayfer Toprak Karavan, serpme kahvaltı eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Konuklar, mekanın lezzetlerine hayran kaldı.
Sabaha leziz start
Sosyetenin önde gelen isimleri önceki gün Turgutreis D-Marin Simit Sarayı'nda kahvaltı keyfi yaptı. Bahar Şer, Burcu Şendir, Feryal Gülman ve Cengiz ile Ayfer Toprak Karavan, serpme kahvaltı eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Konuklar, mekanın lezzetlerine hayran kaldı.
Etiketler: Simit Sarayı , Feryal Gülman
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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