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Sabaha leziz start



Sosyetenin önde gelen isimleri önceki gün Turgutreis D-Marin Simit Sarayı'nda kahvaltı keyfi yaptı. Bahar Şer, Burcu Şendir, Feryal Gülman ve Cengiz ile Ayfer Toprak Karavan, serpme kahvaltı eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Konuklar, mekanın lezzetlerine hayran kaldı.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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