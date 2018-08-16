Çakmashop!

Haftalardır 150 milyon dolarlık yatıyla Bodrum ve Marmaris'i dolaşan Philip Green, önceki akşam "Pes" dedirten bir alışverişe imza attı. Topshop, Dorothy Perkins ve Miss Selfridge gibi dünyaca ünlü markaların sahibi olan İngiliz işadamı, kızı Chloe Green, eşi Tina ve damadı Jeremy Meeks ile önceki akşam Bodrum Barlar Sokağı'ndaki mağazaları gezdi.
5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin işadamlarından olan Philip Green, bir dükkandan yaklaşık 5 bin liralık alışveriş yapıp kendi ve ailesi için Rolex gibi pahalı markaların çakma saatlerinden 6 adet satın aldı...
5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin işadamlarından olan Philip Green, bir dükkandan yaklaşık 5 bin liralık alışveriş yapıp kendi ve ailesi için Rolex gibi pahalı markaların çakma saatlerinden 6 adet satın aldı...
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