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Yüzler güldü

Yüzler güldü
Birkaç haftadır aşk yaşayan Seda Güven ve Ali Güzel, önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi. Özel hayatındaki uzun süreli sessizliğini Güzel ile bozan ünlü oyuncu, aşkıyla sohbet ederken sık sık kahkahalar attı. ile sevgilisi, gün boyu da iskelede güneş ile denizin tadını çıkardı.
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