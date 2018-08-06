Güzel elçiler

Cemiyet hayatının en güzel isimlerinden Melissa Von Faber Castell ile Joyce Kohen Goldenberg, ülkemizin gönüllü tanıtım elçiliğine soyundu. 2012'de ünlü kalem markası Faber Castell'in varisi ile evlenip 'kontes' unvanını alan Melissa ile sosyetik mimar Goldenberg, tatil için Bodrum'u tercih etti.
Hayatını Almanya'da sürdüren Melissa Von Faber Castell ile Miami'de yaşayan Joyce Kohen Goldenberg, önceki akşam yabancı dostlarıyla Türkbükü Maça Kızı'ndaydı. Yanlarında eşleri Kont Charles Alexander von Faber Castell ile Dani Goldenberg'in de olduğu iki sosyetik güzel, dünyaca ünlü modacı Edgardo Osorio'ya da Türkiye'yi tanıttı. Osorio, kurduğu Aquazzura markasıyla tüm Hollywood yıldızları ve Kraliyet Ailesi üyelerinin tercihi.
Hayatını Almanya'da sürdüren Melissa Von Faber Castell ile Miami'de yaşayan Joyce Kohen Goldenberg, önceki akşam yabancı dostlarıyla Türkbükü Maça Kızı'ndaydı. Yanlarında eşleri Kont Charles Alexander von Faber Castell ile Dani Goldenberg'in de olduğu iki sosyetik güzel, dünyaca ünlü modacı Edgardo Osorio'ya da Türkiye'yi tanıttı. Osorio, kurduğu Aquazzura markasıyla tüm Hollywood yıldızları ve Kraliyet Ailesi üyelerinin tercihi.
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