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Güzel elçiler

ile önceki akşam akşam aralarında dünyaca ünlü marka Aquazzura’nın sahibinin de olduğu sosyetik dostlarını ’da ağırladı

Güzel elçiler
Cemiyet hayatının en güzel isimlerinden Melissa Von Faber Castell ile Joyce Kohen Goldenberg, ülkemizin gönüllü tanıtım elçiliğine soyundu. 2012'de ünlü kalem markası Faber Castell'in varisi ile evlenip 'kontes' unvanını alan Melissa ile sosyetik mimar Goldenberg, tatil için Bodrum'u tercih etti.

Hayatını Almanya'da sürdüren ile Miami'de yaşayan , önceki akşam yabancı dostlarıyla Türkbükü Maça Kızı'ndaydı. Yanlarında eşleri Kont Charles Alexander von Faber Castell ile Dani Goldenberg'in de olduğu iki sosyetik güzel, dünyaca ünlü modacı Edgardo Osorio'ya da 'yi tanıttı. Osorio, kurduğu Aquazzura markasıyla tüm Hollywood yıldızları ve Kraliyet Ailesi üyelerinin tercihi.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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