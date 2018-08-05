Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, önceki gün eşi Daphne ile İstinyePark'taydı. Sabah saatlerinde gittikleri AVM'yi el ele gezen Quaresma çifti; Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi ünlü markalardan bol bol alışveriş yaptı.
Alışveriş canavarı!
Etiketler: Ricardo Quaresma , dolce gabbana , Beşiktaş , AVM
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.