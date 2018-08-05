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Alışveriş canavarı!

Alışveriş canavarı!
Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, önceki gün eşi Daphne ile İstinyePark'taydı. Sabah saatlerinde gittikleri 'yi el ele gezen Quaresma çifti; Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi ünlü markalardan bol bol alışveriş yaptı.
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