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Aşk yorgunu!

Aşk yorgunu!
Aralarındaki 19 yaşlık fark nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün aşkı tam gaz sürüyor. Önceki akşam Cihangir'deki Geyik'te sarmaş dolaş görüntülenen olay ikili, mekanı geç saatlerde birlikte terk etti.

İlişkilerini saklamaktan çekinmeyen güzel oyuncu, kendilerini görünteleyen gazetecilere gülümsedi. 45 yaşındaki yönetmen ise genç sevgilisinin aksine geç saatlere dek eğlenmekten yorgun düşmüştü.





HALİL ÇİLİNGİR
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